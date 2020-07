Soccorso Alpino, si cerca un uomo disperso a Castronovo di Sicilia

Una squadra di tecnici della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sta partecipando alle ricerche di un uomo che risulta disperso da ieri nelle campagne di Castronovo di Sicilia (Palermo). Sul posto anche gli uomini del locale Distaccamento del Corpo forestale, i Carabinieri e un elicottero del Servizio antincendio che ha sorvolato le zone in cui potrebbe essersi diretto. L’uomo, un ex pastore di 66 anni, era uscito da casa ieri mattina e non vi aveva fatto ritorno. Da qui l’allarme lanciato stamattina dai familiari e l’avvio dellericerche che si potrarranno fino a tarda sera.