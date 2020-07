Spazio: il 28 luglio il lancio di Ariane 5 da Kourou

In programma martedì 28 luglio il prossimo lancio di Ariane 5 di Arianespace dal centro spaziale europeo di Kourou, in Guyana francese.

La finestra di lancio è prevista dalle 21:29 UTC alle 22:15 UTC.

I satelliti da mettere in orbita serviranno il B-Sat giapponese e gli operatori Intelsat e la SpaceLogistics LLC di Northrop Grumman.

Bsat-4b è stato costruito dalla società americana Maxar Technologies e verrà utilizzato per trasmettere trasmissioni televisive dirette a casa in ultra-alta definizione in tutto il Giappone, insieme al suo gemello, BsatT-4a, anche costruito da Maxar e lanciato da Arianespace nel 2017.

Gli altri due satelliti in questa missione sono stati realizzati dalla società Northrop Grumman