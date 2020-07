Spazio, obiettivo Luna: via libera dalla NASA, anche il Giappone nella nuova missione

L’amministratore della NASA, Jim Bridenstine, e il ministro giapponese dell’Istruzione, della cultura, dello sport, della scienza e della tecnologia, Koichi Hagiuda, hanno firmato una dichiarazione di intenti congiunta: è stata concordata una collaborazione che ha l’obiettivo di inviare astronauti e robot sulla Luna.

Secondo la dichiarazione, le due parti coopereranno in merito al programma Artemis: “La firma odierna di questa dichiarazione di intenti si basa sulla lunga storia di una cooperazione di successo tra Stati Uniti e Giappone nello spazio“, ha spiegato Bridenstine. “Apprezziamo il forte supporto del Giappone per Artemis e non vediamo l’ora di estendere la solida collaborazione di cui abbiamo goduto sulla Stazione Spaziale Internazionale allo spazio cis-lunare, alla superficie lunare e oltre“.

“Questo è un grande passo verso l’atterraggio della prima persona giapponese sulla Luna“, ha affermato Hagiuda.

Il programma Artemis della NASA prevede l’invio di persone sulla Luna entro il 2024: l’Agenzia guiderà un’esplorazione sostenibile della superficie lunare con i suoi partner commerciali e internazionali entro il 2028.