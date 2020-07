Spazio, obiettivo Marte: rinviato per maltempo il lancio della sonda “Hope” degli Emirati Arabi

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il rinvio del lancio della sonda “Hope” su Marte, previsto per oggi alle 21:51 ora italiana.

“L’agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti e il centro spaziale Mohammed ben Rashid, in collaborazione con Mitsubishi Heavy Industries, annunciano che il lancio della sonda Hope è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche“, ha spiegato il governo di Abu Dhabi.

Il lancio, dal centro spaziale giapponese Tanegashima, è stato riprogrammato per giovedì alle 09:43 ora italiana.

“Hope” dovrebbe raggiungere l’orbita di Marte entro febbraio 2021, in occasione del 50° anniversario dell’unificazione degli Emirati Arabi Uniti. Una volta in orbita, effettuerà il giro del pianeta per un intero anno marziano, pari a 687 giorni.