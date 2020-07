Spazio: ancora un rinvio per il lancio di Vega, la nuova data è il 17 agosto

Il lancio della missione Vega Flight VV16 è stato rinviato al 17 agosto.

“Poiché le condizioni del vento in quota sopra il Centro spaziale della Guiana rimangono sfavorevoli, le operazioni finali per il lancio del Vega Flight VV16 oggi sono state sospese“, ha precisato Arianespace, che per la sua quinta missione nel 2020 e il primo volo Vega dell’anno, porterà in orbita 53 satelliti sul volo Proof of Concept (PoMS) per piccoli veicoli spaziali (SSMS), effettuato per conto di 21 clienti.

L’ESA ha finanziato lo sviluppo dell’hardware SSMS e ha contribuito con l’Unione europea al finanziamento di questo volo.