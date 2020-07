Lo stadio chiuso non scoraggia i tifosi: super festa da finestre e balconi dopo una clamorosa rimonta [FOTO]

L’emergenza coronavirus ha fermato anche il calcio e anche ora che è ripartito, i tifosi sono costretti a seguire le partite dal divano di casa perché gli stadi sono ancora chiusi. O anche dal balcone, se la situazione lo consente. È il caso dei tifosi della Juve Stabia, il cui stadio, il Romeo Menti di Castellammare, è dotato di tribune basse. Così le case che si trovano dietro l’impianto e che hanno balconi alti offrono la possibilità di seguire la partita in diretta ma da casa.

E dopo l’epica rimonta della squadra di casa, passata dallo 0-2 al 3-2 negli ultimi minuti della gara, sui balconi e dalle finestre è esplosa tutta la gioia dei tifosi della Juve Stabia, come dimostra la foto in evidenza nell’articolo. L’emergenza coronavirus potrà anche impedire ai tifosi di andare allo stadio, ma non potrà mai fermare la passione degli italiani, perché nel nostro Paese il calcio è molto di più che un semplice sporT.