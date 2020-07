Stazione Spaziale: tutto pronto per il rientro degli astronauti pionieri della Crew Dragon, ma l’uragano Isaias potrebbe fare saltare i piani

I due pionieri della Crew Dragon – la capsula SpaceX diventata il primo veicolo spaziale costruito da un’azienda privata ad agganciarsi alla Stazione Spaziale lo scorso 31 maggio – potrebbero attendere ancora per il loro rientro sulla Terra: i veterani della NASA Bob Behnken e Doug Hurley sono pronti a tornare domenica 2 agosto, ma l’uragano Isaias potrebbe fare saltare i piani.

Al momento sia la NASA che SpaceX confermano i tempi, avvertendo però che continueranno a monitorare la situazione meteo.

Isaias si sta progressivamente avvicinando alle coste delle Bahamas e della Florida, dove si trovano i siti predisposti per lo splashdown.

“Non vediamo l’ora di riportare a Terra Bob Behnken e Doug Hurle, ma siamo in sospeso a causa del maltempo“, ha affermato l’amministratore della NASA, Jim Bridenstine.