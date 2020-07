Lo spettacolo delle stelle cadenti stasera: un doppio sciame meteorico potrebbe produrre brillanti palle di fuoco

La cometa NEOWISE ha allietato il cielo di luglio con la sua coda lunga e luminosa. Mentre svanisce lentamente alla vista, gli appassionati di osservazioni celesti avranno un altro evento da ammirare negli ultimi giorni di luglio. Stanotte e fino alle prime ore di domani, mercoledì 29 luglio, le stelle cadenti brilleranno nel cielo notturno non per uno ma per due sciami meteorici: le Delta Aquaridi meridionali e le Alfa Capricornidi. Un evento che non si verifica da quasi 3 mesi: l’ultima volta che un moderato sciame meteorico ha dato spettacolo nel cielo era inizio maggio con le Eta Aquaridi.

Nessuno dei due sciami che ci delizieranno stasera sono considerati grandi, ma insieme porteranno circa 15-20 meteore all’ora nelle aree buie lontano dall’inquinamento luminoso. Le Alfa Capricornidi sono lo sciame più debole tra i due, ma potrebbe rivelarsi il più interessante. “Ciò che è notevole di questo sciame meteorico è il numero di luminose palle di fuoco prodotte durante il suo periodo di attività”, spiega l’American Meteor Society (AMS). Le palle di fuoco sono meteore incredibilmente luminose che possono illuminare tutto il cielo per pochi secondi. Sono anche visibili molto più a lungo rispetto alle normali stelle cadenti. “Vengono spesso riportati colori vividi dagli osservatori perché la luminosità è abbastanza grande da cadere all’interno dell’intervallo della visione dei colori umana. La composizione dominante di un meteoroide può svolgere una parte importante nei colori osservati di una palla di fuoco”, aggiunge l’AMS.

L’orario migliore per l’osservazione dei due sciami meteorici è dopo l’1 di notte circa, quando la luna tramonta, fornendo meno inquinamento luminoso nel cielo nella seconda parte della notte. In questo periodo, il punto radiante dei due sciami meteorici sarà anche più alto nel cielo, permettendo di vedere un maggior numero di meteore. Il radiante è l’area del cielo in cui si originano le meteore. Sia le Delta Aquaridi che le Alfa Capricornidi hanno il radiante nel cielo meridionale, vicino a Giove e Saturno. Tuttavia, sarà possibile vedere le stelle cadenti sfrecciare in tutte le aree del cielo, non sono in quello meridionale. Le uniche condizioni necessarie per l’osservazione sono una chiara vista del cielo notturno e condizioni meteorologiche serene.

Se non riuscirete a seguire lo spettacolo stasera, avrete ancora altre opportunità. I due sciami meteorici, infatti, hanno ampi picchi, quindi continueranno a produrre circa 15-20 meteore all’ora fino alla fine di luglio.

Poi, due settimane dopo il picco ufficiale di questo doppio sciame meteorico, sarà la volta delle Perseidi. Si tratta di uno dei più grandi sciami meteorici di tutto l’anno e può produrre 50-75 meteore all’ora, il che significa che in media potremmo osservare una stella cadente ogni minuto. Quest’anno, le Perseidi raggiungeranno il picco nella notte tra 11 e 12 agosto.