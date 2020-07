Svolta green di Apple, entro il 2030 sarà un’azienda a emissioni zero

Oggi Apple ha rivelato il piano per diventare 100% “carbon neutral” entro il 2030.

La società è già oggi carbon neutral per le operazioni aziendali globali, e il nuovo impegno implica che entro il 2030, ogni dispositivo Apple venduto avrà un impatto zero sul clima.

“Le aziende hanno una profonda opportunità per aiutare a costruire un futuro più sostenibile, nato dalla nostra comune preoccupazione per il pianeta che condividiamo. Le innovazioni alla base del nostro percorso ambientale non sono solo positive per il pianeta, ma ci hanno aiutato a rendere i nostri prodotti più efficienti dal punto di vista energetico e a portare nuove fonti di energia pulita online in tutto il mondo. L’azione per il clima può essere la base per una nuova era di potenziale innovativo, creazione di posti di lavoro e crescita economica duratura. Con il nostro impegno per la neutralità del carbonio, speriamo di essere un’increspatura nello stagno che crea un cambiamento molto più grande“, ha affermato Tim Cook, CEO di Apple.