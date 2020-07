Tanti turisti al Pian Grande per la fioritura multicolore di Castelluccio di Norcia: è un arcobaleno mozzafiato [FOTO]

L‘azzurro delicato della lenticchia, il rosso dei papaveri, il blu dei fiordalisi, il bianco e il giallo delle margherite, il verde dell’erba: è mozzafiato lo spettacolo che ogni estate offrono i colori del Pian Grande, all’ombra del Monte Vettore, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. In questo periodo i social vengono infatti inondati di immagini dei visitatori, che vogliono ammirare in prima persona, e immortalare, il meraviglioso paesaggio (gallery in alto).

La lenticchia di Castelluccio di Norcia è un prodotto dell’agricoltura di montagna coltivato in maniera del tutto naturale a quota 1.400 metri secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione approvato dall’Unione Europea.

La lenticchia viene seminata su una superficie di circa 525 ettari per una produzione che, a seconda delle stagioni si aggira attorno ai 3.700 quintali di prodotto.

La Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP è confezionata in sacchetti di juta o plastica ed in contenitori di cartone, dal peso di 250 gr, ½ kg o 1 kg che riportano, in tutti e tre i casi il marchio comunitario IGP (Indicazione Geografica Protetta).