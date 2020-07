Temperature in aumento: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 31 luglio

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a venerdì 31 luglio 2020.

Domani al Nord molte nubi sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci o temporali, più frequenti sui relativi rilievi di Trentino-Alto Adige e Veneto, ma in graduale riduzione dalle prime ore serali; altrove inizialmente cielo velato e poi sereno dal pomeriggio. Solo dalla sera addensamenti bassi e stratiformi interesseranno l’area ligure. Centro e Sardegna: annuvolamenti cumuliformi a evoluzione diurna a ridosso dei rilievi abruzzesi e sul basso Lazio con possibilità di qualche sporadico e breve piovasco pomeridiano associato; bel tempo sulle restanti zone seppur con innocui passaggi di nubi alte e sottili attese in mattinata su nord Sardegna e aree peninsulari. Sud e Sicilia: qualche addensamento nelle ore centrali della giornata su rilievi molisani e campani, Basilicata tirrenica, Sicilia sudorientale e Calabria con occasionali, deboli rovesci attesi su quest’ultima nel pomeriggio. Ampio soleggiamento con nuvolosità scarsa o del tutto assente sul rimanente meridione. Temperature: minime in lieve rialzo su aree alpine confinali, Val Padana, restante territorio emiliano-romagnolo, Toscana, nord Marche e sul Lazio settentrionale; in calo su coste orientali sarde, Abruzzo e al meridione; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Salento, Calabria ionica e Sicilia orientale; in aumento su Alpi occidentali, Emilia-Romagna, Sardegna occidentale, Umbria, regioni centrali adriatiche, basso Lazio, Molise, Appennino campano e lucano e sulla Puglia centrosettentrionale; stazionarie altrove.

Lunedì 27 luglio al Nord addensamenti compatti su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici con locali, brevi rovesci associati attesi tra mattina e primo pomeriggio, ma in successivo rapido miglioramento; cielo pressoché sereno altrove. Centro e Sardegna: bel tempo con qualche innocuo annuvolamento a evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica. Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato a parte un po’ di nubi cumuliformi che interesseranno fino al pomeriggio i rilievi peninsulari dell’Appennino, con possibilità di qualche occasionale debole rovescio associato su quelli maggiori della Calabria. Temperature: minime senza variazioni di rilievo su Alpi centroccidentali, basso Piemonte, levante ligure, Emilia-Romagna centromeridionale, Toscana, bassa Sardegna, coste laziali e campane e sulla Sicilia centromeridionale; in rialzo altrove. Massime stazionarie su Pianura padana, restante territorio emiliano-romagnolo, Marche centrorientali, coste abruzzesi e Sicilia tirrenica; in aumento sul resto del paese.

Martedì 28 si intensificano le condizioni di instabilità a ridosso della catena alpina con deboli fenomeni termoconvettivi pomeridiani, in prosecuzione serale su Valle d’Aosta, Piemonte centrosettentrionale e Alpi lombarde; giornata tipicamente estiva con molto sole altrove.

Mercoledì 29 tornano le nubi su gran parte delle regioni alpine con precipitazioni inizialmente relegate alle aree montuose, ma in sconfinamento dalla sera anche al restante territorio lombardo; persiste il bel tempo al Centro-Sud.

Giovedì 30 si confermano condizioni instabili su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale con locale interessamento pomeridiano delle zone pianeggianti settentrionali, mentre il resto del paese sarà ancora interessato da ampio soleggiamento con condizioni prettamente estive.

Venerdì 31 tracce di instabilità su catena alpina e dorsale appenninica; cielo sereno altrove.