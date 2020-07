La tempesta tropicale Gonzalo minaccia i Caraibi, “potrebbe trasformarsi in uragano” [MAPPE]

L’Istituto di meteorologia di Cuba (Insmet) ha diffuso un’allerta in riferimento alla tempesta tropicale Gonzalo, in evoluzione nell’Oceano Atlantico: si sta indebolendo, ma sussiste ancora il rischio che possa diventare un uragano durante l’avvicinamento alla regione dei Caraibi.

In caso di intensificazione, ha avvertito l’Insmet, Gonzalo potrebbe trasformarsi, nel giro di 24-48 ore, nel primo uragano della attuale stagione ciclonica.

La tempesta tropicale si sposta ad una velocità di circa 20 km/h, con venti massimi sostenuti di 95km/h, ed una pressione centrale di 1.000 hPa.

La stagione degli uragani nell’Atlantico è iniziata lo scorso 1 giugno e potrebbe durare fino al 30 novembre: potrebbe essere una stagione particolarmente attiva secondo gli esperti, a causa della combinazione di una serie di fattori ambientali, tra cui lo sviluppo del fenomeno conosciuto come “La Niña” nell’Oceano Pacifico tropicale, per cui l’Atlantico avrebbe condizioni ideali per la formazione di tempeste tropicali.

Secondo la NOAA quest’anno si dovrebbero sviluppare fra 13 e 19 tempeste, di cui tra 6 e 10 potrebbero trasformarsi in uragani.