Due tempeste tropicali nell’Atlantico: Hanna punta sul Texas, Gonzalo si dirige verso il Mar dei Caraibi [MAPPE]

La tempesta tropicale Hanna si dirige verso il sud del Texas, che dovrebbe colpire, sotto forma di uragano, nel pomeriggio o nella serata di sabato ora locale.

Sono in vigore allerte per piogge intense, storm surge e forti venti.

Hanna nelle scorse ore faceva registrare raffiche a 104 km/h ed il suo centro era localizzato a 225 km est-sudest da Corpus Christi, Texas. E’ in vigore un’allerta uragano da Port Mansfield a Mesquite Bay.

Un’altra tempesta è attiva nell’Atlantico: si tratta di Gonzalo, che si dirige verso il continente e si avvicina sempre più alle Isole Sopravento meridionali. E’ atteso un indebolimento durante il suo percorso nel Mar dei Caraibi.