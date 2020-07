Meteo, temporali tra Lazio e Abruzzo e forte calo delle temperature sulla costa adriatica: +24°C a Chioggia, -9°C rispetto a Roma [FOTO]

Dopo un sabato terribile per il maltempo al Nord Italia, oggi forti temporali stanno colpendo Lazio e Abruzzo. Sulle regioni adriatiche, soffiano forti venti di Bora e Maestrale che hanno raggiunto raffiche di 88km/h sulle coste dell’Emilia Romagna e delle Marche, determinando mareggiate e un abbassamento delle temperature. Mareggiate hanno colpito in particolare le coste di Emilia Romagna e Marche, come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto, che arrivano da Civitanova Marche, Rimini e Pesaro.

Le temperature sulla costa adriatica sono di 7-8°C, o anche più, inferiori rispetto a quelle della costa tirrenica. Alle 16:30 di oggi, infatti, si registravano: +24°C a Chioggia, Pineto, San Giovanni Rotondo; +25°C a Venezia, Jesolo, Cesena, Rimini, Ravenna, Ancona, Pesaro, Chieti, Senigallia, Fano, Termoli, Grottammare, Macerata, Cervia; +26°C a Rovigo, Argenta.

Mentre a pochi chilometri di distanza, si registravano: +36°C ad Alife; +33°C a Roma, Guidonia Montecelio, Frosinone, Boscoreale; +32°C a Pisa; +31°C a Deruta, Manfredonia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: