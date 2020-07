Terremoto Centro Italia, Zingaretti: “Ad Amatrice oggi la consegna delle prime case alle famiglie”

“Oggi ad Amatrice per la consegna delle prime case alle famiglie. Con il Sindaco abbiamo visitato i cantieri di decine di nuovi appartamenti che verranno consegnati entro l’anno e nuovi cantieri che stanno per partire. Le gare per i servizi pubblici vanno avanti e tra poche settimane ci sarà la posa della prima pietra del nuovo ospedale.

Tutti edifici sicuri e green.

Grazie a chi ha resistito, ha avuto fiducia e ha lavorato con passione per tutto questo.

Una bella iniezione di fiducia per tutti. Non fermiamoci“: lo ha scritto su Facebook il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.