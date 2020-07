Terremoto scuote il Nord della Cina: avvertito anche a Pechino [DATI]

Un terremoto di magnitudo 5,1 ha scosso il Nord della Cina e in particolare il distretto di Guye nella città di Tangshan, nella provincia di Hebei. . L’epicentro è stato monitorato una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita nelle regioni vicine e anche a Pechino, che si trova a circa 200 km a ovest dall’area colpita. A quanto pare non si registrano per ora vittime. Nella zona colpita sono stati inviati i vigili del fuoco e il dipartimento ferroviario ha immediatamente lanciato il piano di emergenza per sospendere i treni passeggeri che attraversano l’area e sta organizzando un’ispezione completa delle attrezzature e delle strutture ferroviarie. Nella città di Tangshan, nel 1976, un altro terremoto uccise migliaia di persone: un sisma di magnitudo 7.8 colpì la zona uccidendo oltre 240.000 cittadini.