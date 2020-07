Terremoto, il sindaco di Norcia: “Le famiglie hanno speso tutto”

“Il combinato disposto tra l’emergenza sisma 2016 e quella Covid è stato devastante”: lo ha sottolineato il sindaco Nicola Alemanmo che ha aperto il “Norcia 2020 Economic Forum Esg89”. “Mentre in tutto il Paese le famiglie e le aziende sono impegnate a mettere in gioco ogni loro energia fisica ed economica nel tentativo di resistere per provare a ripartire – ha evidenziato – qui le nostre famiglie e le nostre aziende hanno gia’ speso ogni avere”.

“Tutti voi, giunti oggi a Norcia – ha detto ancora Alemanno – avete potuto passare i giorni del lockdown chiusi in casa. Qui una casa la stragrande maggioranza di noi, compreso il sottoscritto, non l’ha piu’, e si vive come detto nelle Sae o in abitazioni di fortuna. Resilienza, sostenibilita’, heritage culturale sono i temi del forum, ma per noi sono ‘di casa’ e quindi di particolare significato per una comunita’ chiamata da quattro anni a riconfermare, ogni giorno, la scommessa di aver scelto di restare a vivere a Norcia dopo gli eventi del 2016″. Il sindaco di Norcia ha quindi ricordato alcuni numeri che hanno dato il senso della tragedia che quattro anni fa colpi’ la citta’ e il Centro Italia, “a cui si e’ aggiunta l’emergenza pandemica di questi mesi”.

“Qui – ha detto Alemanno – abbiamo il cantiere piu’ grande d’Europa, per il quale non siamo ancora riusciti a mettere a disposizione qualche centinaio di persone per aiutare a sbloccare la ricostruzione. E questo – ha evidenziato – e’ lo stesso Paese che invece dispone di 3.000 navigator, ma che ogni anno racconta di frane e altre calamita’“. “L’Italia, il cratere del sisma 2016, l’Umbria, la nostra Norcia hanno bisogno di una nuova stagione attraverso la quale tornare a costruire, insieme a tutta la comunita’ nazionale, un nuovo sogno italiano”, ha incalzato Alemanno. “Basta allora con la paura, e la politica costruita sulla paura – ha aggiunto –, basta con i no a tutto e tutti, basta con una burocrazia asfissiante che non consente alle nostre aziende di dispiegare le loro enormi potenzialita’ e soprattutto basta di liquidare argomenti complessi nello spazio di un post”.