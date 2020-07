Un terremoto di magnitudo 2.9 si è verificato pochi minuti fa in Toscana. In particolare, la scossa è avvenuta alle 18:59 ed ha avuto epicentro a 2km da Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. La scossa si è verificata ad una profondità di 9,5km.

Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.