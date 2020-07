Titoli Stato: Tesseri (Mef), ‘estremamente soddisfatti da collocamento Btp futura’**

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Siamo estremamente soddisfatti” per il collocamento del Btp Futura che ha ricevuto ordini per oltre 6 miliardi di euro. “Si tratta della prima emissione di un titolo nuovo con una scadenza molto lunga e che è inusuale per il mercato del retail”. Il risultato “è superiore alle nostre aspettative”. Ad affermarlo è Fabrizio Tesseri del Mef a ‘Class Cnbc’. “Al 98% gli ordini sono stati dai risparmiatori italiani, un 2% da piccoli risparmiatori non residenti”, aggiunge Tesseri. “Circa il 60% dei sottoscrittori del Btp Futura non avevano sottoscritto all’ultima emissione del Btp Italia. Questo vuole dire che con questa operazione abbiamo allargato di molto la base degli investitori retail”, spiega. Un’altra emissione sarà valutata nel corso dell’anno.