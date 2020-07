Tragedia nel Livornese: malore durante immersione, morto sub 49enne

Tragedia nel Livornese: un sub di 49 anni è morto questa mattina a causa di un malore mentre stava effettuando un’immersione nel mare al largo di San Vincenzo.

Il 49enne era già privo di conoscenza quando è riemerso.

Nonostante i tentativi di rianimazione il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.