Trasporti: Fico, ‘da fondi Ue occasione irripetibile per ammodernamento rete’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Gli stanziamenti che l’Italia riceverà dall’Unione europea ‘per effetto dell’accordo definito martedì scorso dal Consiglio europeo’ offrono grandi e forse irripetibili opportunità per ammodernare ed ampliare la rete esistente di ferrovie, metropolitane, tram, autobus. E di ridisegnare completamente il modo di circolare nelle nostre città e in generale in tutto il territorio nazionale, riducendo le distanze tra tutte le aree del Paese. Precondizione per garantire lo sviluppo delle aree in ritardo di sviluppo ‘a partire dalle aree interne del Mezzogiorno’ ed evitarne lo spopolamento. Sono certo che tutte le istituzioni, ciascuna secondo le sue competenze, saprà fare la sua parte in questa direzione”. Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della presentazione del Rapporto dell’Autorità Trasporti.

“Resta ancora molto da fare -ha evidenziato il vertice dell’Assemblea di Montecitorio- per assicurare la sostenibilità dei trasporti e più in generale della mobilità soprattutto nelle aree urbane. Sono convinto che la fase critica che stiamo vivendo, anche in relazione alle regole relative al distanziamento sociale, offra certamente grandi opportunità per promuovere ulteriormente modalità più sostenibili per gli spostamenti. Ma richiede anche nuovi e continui investimenti per migliorare ed ampliare l’offerta, per tutti i cittadini, dei trasporti pubblici, su gomma e su ferro”.