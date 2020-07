Trentino, l’orsa JJ4 è salva: il Tar sospende il provvedimento di abbattimento

Oggi il Tribunale amministrativo regionale di Trento ha nuovamente sospeso con un’ordinanza il provvedimento della Provincia autonoma di Trento di eventuale abbattimento dell’orsa JJ4 che il 22 giugno scorso aveva ferito padre e figlio sul monte Peller in Val di Non in Trentino.

L’udienza definitiva del Tar è fissata il prossimo 22 ottobre.

Secondo i giudici quanto accaduto sul monte Peller “non è imputabile al comportamento problematico di un singolo orso, bensì ad un più ampio problema di gestione della convivenza con gli esseri umani“.