Trento, encefalite da zecca: vaccinazioni da prenotare al Cup

E’ attivo in Trentino il servizio di prenotazione per la la vaccinazione contro l’encefalite da zecca. Lo comunica l’Azienda sanitaria precisando che è possibile fissare l’appuntamento attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup) dell’Apss in modalità online oppure telefonicamente.

La vaccinazione contro la Tbe è gratuita per tutti i residenti in provincia di Trento e non è necessaria l’impegnativa. La modalità più rapida e accessibile 24 ore su 24 – sottolinea l’Apss – è quella della prenotazione online collegandosi al sito www.apss.tn.it > Cup prenotazione online.

Dopo l’autenticazione, utilizzando la tessera sanitaria, scegliere l’opzione ‘prenotazione senza ricetta’, scegliere ‘servizio sanitario nazionale’ e inserire nel motore di ricerca Tbe o zecca. In alternativa e’ possibile telefonare al numero 0461 379400 (da telefono cellulare) o 848 816 816 (da telefono fisso) dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8 alle ore 18 e al sabato dalle ore 8 alle ore 13. E’ possibile scegliere la sede dove effettuare la vaccinazione tra quelle di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Mezzolombardo, Rovereto, Pergine Valsugana, Pozza di Fassa, Primiero-Tonadico, Tione, Trento.