Si e’ tuffato nel Trebbia ed e’ stato risucchiato dalla corrente del fiume senza riuscire a tornare a riva. Inutile il tentativo degli amici di trarlo in salvo. E’ morto così, in Valtrebbia, in provincia di Piacenza, un uomo di 49 anni, residente in provincia di Cremona. Sul posto vigili del fuoco, il soccorso alpino e il 118. I carabinieri della Compagnia di Bobbio dovranno accertare la dinamica dell’incidente.