Ue: Conte, ‘risposta entro fine luglio, non possiamo permetterci di rinviare’

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Non dobbiamo mai fermarci a guardare il nostro ombelico, ecco perché l’Europa deve subito reagire unita e dobbiamo moltiplicare gli sforzi per un pacchetto di risposte entro fine mese. Non possiamo permetterci di rinviare, la tempestività è un fattore chiave. Se noi dovessimo differire” verrebbe perso tempo prezioso, ecco perché “non bisogna rallentare la reazione e dare subito risposte alle nostre società”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Madrid.