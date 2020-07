Ue: Fidanza (FdI), ‘sinistra non disdegna sostegno Orban’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – ‘Le dichiarazioni di Viktor Orban, che schiera l’Ungheria dalla parte dell’Italia nella disputa con l’Olanda sulla governance che regolerà i finanziamenti europei, fanno crollare il castello di ipocrisia della sinistra”. è quanto dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.

“Il problema dell’Europa e dell’Italia non sono i tanto demonizzati governi sovranisti di Ungheria e Polonia. Anzi, non si disdegna il loro sostegno quando ci si trova di fronte al muro di egoismo dei nordici guidati da governi liberali, popolari o socialisti. E persino il tanto sbandierato ‘stato di diritto”, che secondo la sinistra verrebbe costantemente violato da questi pericolosi autocrati, conta un po’ meno se in ballo ci sono miliardi per l’Italia e la sopravvivenza stessa del governo Conte. Bene fa Conte a cercare la sponda di Orban, ma da oggi Pd e M5S ci risparmino i loro improbabili moralismi”, conclude.