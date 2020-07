Ue: Proietti, ‘Quota 100 non si tocca, riallineare sistema pensioni a Ue’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Ci saremo aspettati che il Premier olandese rassicurasse Conte che il suo paese non sarebbe più stato un paradiso fiscale che sottrae all’Italia qualche miliardo di tasse all’anno. Invece ha avuto l’ardire di chiedere l’abolizione di quota 100. Quota 100 non si tocca . Anzi, occorre una flessibilità d’accesso alla pensione più diffusa. In Italia si va in pensione quattro anni dopo la media europea: noi proponiamo di riallineare il nostro sistema a quanto avviene in Europa”. Ad affermarlo in una nota è Domenico Proietti, il segretario confederale della Uil.