Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Seguo l’evolversi delle trattative al Consiglio europeo. In gioco c’è un piano di aiuti e il futuro del progetto europeo. Nell’incertezza complessiva, una conferma: grazie al Presidente Conte siamo finalmente protagonisti nella battaglia per un’Europa solidale. Non molliamo”. Lo scrive in un tweet la vicepresidente del Senato, Paola Taverna (M5S).