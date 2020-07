Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese

Umberto Bossi, fondatore della Lega, è ricoverato in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza: lo riporta il Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe in gravi condizioni.

Secondo quanto appreso dall’ANSA, sarebbe ricoverato nel reparto di Gastroenterologia.

Bossi ha 78 anni e nel febbraio del 2019 era stato ricoverato in Rianimazione nello stesso ospedale di Varese per un malore avuto nella sua casa di Gemonio.

“Le condizioni del paziente non sono gravi“: è quanto si spiega in una nota dell’ospedale di Circolo di Varese dove è ricoverato da ieri nel reparto di Gastroenterologia. Si tratta di un ricovero per “alcuni accertamenti“. “L’arrivo in ambulanza, riferito da alcune testate giornalistiche, non è stato dettato da una particolare situazione di urgenza, ma da una scelta della famiglia considerate le circostanze legate all’emergenza covid“.