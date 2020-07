Usa, Biden vince primarie democratiche in New Jersey e Delaware

Washington, 8 lug. (Adnkronos) – L’ex vice presidente Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in New Jersey e Delaware. Secondo quanto riferito dai media americani, nel New Jersey Biden ha superato con oltre l’87% dei voti il suo sfidante Bernie Sanders. In questo Stato le primarie si sono svolte attraverso il voto per posta a causa della pandemia di coronavirus. Netta affermazione dell’ex vice presidente anche nel Delaware (dove in passato è stato eletto senatore due volte), con circa il 90% dei consensi.