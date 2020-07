Obbligo di vaccini: alcuni potrebbero diventare facoltativi

Delle 10 vaccinazioni necessarie per la frequenza a scuola, 4 potrebbero diventare non più obbligatorie. Il 7 agosto scade infatti il termine fissato dalla legge Lorenzin del 2017 sull’obbligo vaccinale in base al quale, a tre anni dalla legge, il ministero puo’ disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più tra 4 vaccinazioni (morbillo, rosolia, parotite e varicella) sulla base dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte. In vista del prossimo anno scolastico, e considerata l’emergenza Covid, “ritengo che la legge e le vaccinazioni non vadano modificate”, afferma all’ANSA Walter Ricciardi, già presidente dell’Istituto superiore di sanità.