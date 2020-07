Vernice sui volti di Falcone e Borsellino, la protesta dell’autore del celebre scatto

Palermo, 20 lug. (Adnkronos) – Vernice bianca sui celebri scatti che hanno immortalato i sorrisi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, una foto simbolo che ha fatto il giro del mondo. E’ la forma di protesta scelta da Tony Gentile, autore dello scatto che oggi ha organizzato un flash mob a Palermo, proprio sotto il murale con i bisi di Falcone e Borsellino. Il motivo? Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di modificare la legge italiana sul diritto d’autore relativo alla fotografia. Presenti numerosi fotografi e giornalisti.

“Oggi ho compiuto un gesto forte, un gesto simbolico e provocatorio e da più parti sono stato attaccato perché non avrei dovuto usare questa foto (una mia foto) per attirare l’attenzione su un importante tema che riguarda tutta la fotografia. Qualcuno mi ha anche detto che cercavo 10 minuti di celebrità, è chiaro che non mi conosce”, si sfoga il fotografo Tony Gentile. “Certo dopo 30 anni di onorata carriera in cui ho fatto di tutto e di più nel mio specifico settore fotografico ti rendi conto di come la gente a volte scrive solo per fare esercizio fisico con le dita sulla tastiera, senza riflettere e approfondire prima di esprimersi”, dice.

“Photographs lives matter ‘ la vita delle fotografie è importante” e lo è veramente per la memoria delle nostre singole vite e dell’intera umanità e proprio per questo la fotografia meriterebbe il giusto riconoscimento e la corretta protezione – si sfoga Gentile -La stesura dell’attuale Legge sul diritto d’autore, datata 1941, prevede per la fotografia la suddivisione in due differenti categorie: le ‘semplici fotografie” e le ‘immagini creative”. Nello specifico, per molti giudici che si trovano a giudicare su contenziosi portati avanti dai fotografi, tutte le fotografie giornalistiche sono da considerarsi semplici fotografie”.