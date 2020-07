In viaggio dal Sahara al Sudamerica: gigantesca nube di polvere fotografata dallo Spazio

Ricostruito il viaggio della gigantesca nuvola di sabbia partita dal Sahara e giunta in Sudamerica: i satelliti hanno fotografato la più grande nube degli ultimi 20 anni mentre attraversava l’Atlantico.

Le immagini sono state catturate dai satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea, e da Aeolus dell’ESA.

A partire dalla tarda primavera, ogni anno la polvere del deserto del Sahara viene sollevata dai venti e dai temporali che la trasportano in atmosfera per tutta l’estate fino all’inizio dell’autunno, ma è la prima volta in 20 anni che si forma una nube di tali dimensioni.

Secondo la NOAA la nube di polvere è circa il 60-70% più grande del solito.

In genere le particelle di polvere si disperdono nell’atmosfera e ricadono nell’Atlantico prima di raggiungere le Americhe, ma quest’anno la densa concentrazione di polvere ha percorso circa 8mila km, arrivando vicino a Caraibi, Stati Uniti meridionali e Sudamerica.

I satelliti Sentinel-5P, Sentinel-2, e Sentinel-3 la stanno monitorando da giugno. I dati di Aeolus, la prima missione satellitare ad acquisire profili del vento terrestre su scala globale, forniscono invece informazioni sull’altezza alla quale viaggia la polvere, indicando che si trova a un’altitudine compresa tra 3mila e 6mila metri dal suolo.