Vino richiamato dal Ministero della Salute: rilevata la presenza di ocratossina A oltre ai limiti [NOME e LOTTO]

Vino richiamato dal Ministero della Salute: l’avviso è relativo a un lotto di fragolino rosso, una bevanda aromatizzata a base di vino, a marchio Gorghello per la presenza di ocratossina A oltre ai limiti.

Il prodotto interessato è venduto in bottiglie da 75 cl con il numero di lotto 90032. Il fragolino rosso richiamato è stato prodotto per l’azienda La Colombara Spa da Contri Spumanti Spa, nello stabilimento di via L. Corradini 30/A a Cazzano di Tramigna, in provincia di Verona.

Chiunque abbia acquistato il prodotto in questione è invitato a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita.