Violenta grandinata nel pomeriggio di ieri a Ghiare di Berceto, in provincia di Parma.

Chicchi grandi come noci sono caduti nella zona dell’Appennino, da Valmozzola a Bardi,

A Bardi, in particolare, la pioggia caduta ha provocato anche allagamenti, con alcune strade diventate a fiumi.

Per monitorare la situazione in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: