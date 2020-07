Violento terremoto scuote la Papua Nuova Guinea, rientrato l’allarme tsunami [DATI e MAPPE]

Una violenta scossa di terremoto magnitudo 7 è stata registrata alle 12:50 ora locale (le 04:50 in Italia) davanti la costa orientale della Papua Nuova Guinea.

Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

Rientrata l’allerta tsunami scattata immediatamente dopo il sisma: lo ha confermato lo U.S. Pacific Tsunami Warning Center.

Nel febbraio del 2018 una scossa di terremoto di magnitudo 7.5 nel centro della Papua Nuova Guinea ha causato almeno 15 morti e distrutto centinaia di edifici.