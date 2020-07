Torna virale la FOTO del pipistrello “grande come un uomo”: è una “volpe volante”. Attenzione però, la prospettiva inganna

Numerose foto diventano virali e nessuno sa perché: la maggior parte delle volte sono totalmente random, come il caso del pipistrello gigante.

La foto è tornata virale negli ultimi giorni, soprattutto su Twitter, e così sorgono le domande: cos’è davvero questa creatura? L’immagine è reale?

Innanzitutto si tratta di una foto non proprio recente: è stata pubblicata su Reddit nell’agosto 2018, ricondivisa su Facebook nel 2019 ed ora sta catturando l’attenzione degli utenti Twitter. La pubblicazione che si ritiene originale, quella di 2 anni fa, si fa risalire all’utente “sakundes”, che avrebbe trovato l’esemplare del retro della sua casa, nelle Filippine.

La foto, secondo molto siti anti-bufale, sarebbe legittima, e la creatura sarebbe una specie di mega pipistrello, noto come “volpe volante dal capo dorato“: come spesso accade, anche in questo caso è tutta una questione di punti di vista. Sebbene descritto di “dimensioni umane“, in realtà la prospettiva inganna l’osservatore. Insomma, la descrizione è parecchio esagerata (basta guardare la foto a fianco, dello stesso esemplare e dello stesso autore).

L’apertura alare di questo pipistrello può raggiungere il metro e mezzo circa, ma la lunghezza del corpo in genere non supera i 30 cm, per un peso di poco più di un kg. A “rassicurare” ulteriormente c’è anche la questione che riguarda la sua dieta: questo pipistrello è erbivoro.

La specie è endemica delle Filippine, ed è attualmente considerata a rischio a causa di bracconaggio e deforestazione.

Non è stato confermato che si tratti con certezza della “volpe volante dal capo dorato”, anche perché il “capo dorato” non è visibile”, ma nelle Filippine si contano comunque 79 specie di pipistrelli, di cui 26 sono “giganti”, e la “volpe volante” e considerata quella di maggiori dimensioni.