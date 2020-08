A Beirut sono arrivati gli aiuti dall’Italia: il VIDEO del C-130J che atterra in Libano

Il C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, decollato nella notte è atterrato a Beirut. A bordo un team composto da Vigili del Fuoco e personale dell’Esercito Italiano specializzato ad operare in contesti caratterizzati da minaccia CBRN (Chimica, Batteriologica, Radiologica e Nucleare). Il C-130J, in dotazione alla 46^ Brigata Aerea di Pisa è un velivolo da trasporto di personale, materiali e mezzi, spesso utilizzato anche in attività di supporto a favore della collettività, come nel caso di trasporti sanitari d’urgenza, di pazienti in imminente pericolo di vita, che richiedono l’imbarco di una ambulanza o in bio-contenimento. Ecco il VIDEO: