Paura in Texas e Louisiana per l’arrivo dell’urgano Laura, che ha già causato la morte di oltre 20 persone tra Haiti e Repubblica Dominicana (Uragano Laura minaccia gli USA: centinaia di migliaia di persone in fuga tra Texas e Louisiana, le FOTO dallo Spazio). Ecco le incredibili immagini riprese da un aereo NOAA che mostrano il centro dell’uragano Laura sul Golfo del Messico, mentre si dirige verso gli Stati Uniti: