Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo per i prossimi giorni: rischio temporali sparsi a Ferragosto

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a martedì 18 agosto 2020.

Domani al Nord al mattino molte nubi compatte sulle regioni alpine, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, localmente anche intensi, specie sul Piemonte e Lombardia, in diradamento pomeridiano sulle aree pianeggianti; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro, con al piu’ locali nubi medio-alte. Sud e Sicilia: bel tempo su tutto il meridione, con al più locale formazione di nubi cumuliformi sulle aree appenniniche, accompagnate da deboli locali rovesci, nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime in aumento sulle aree alpine centroccidentali e al Sud peninsulare, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento sulle regioni centrorientali del nord, regioni adriatiche, regioni ioniche e isole maggiori, in diminuzione sulle aree alpine centroccidentali, Piemonte e Lombardia occidentale, stazionarie altrove. Venti: generalmente deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste, nelle ore centrali della giornata, in rinforzo sulle regioni alpine, in occasione dei temporali. Mari: da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Venerdì 14 agosto al Nord al primo mattino addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, localmente anche intensi sul Friuli-Venezia Giulia; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Settentrione. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle regioni centrorientali, con rovesci o temporali sparsi e delle velature sul resto del Nord. Graduale diradamento della nuvolosità compatta dal pomeriggio, con in serata cielo poco nuvoloso o velato. Centro e Sardegna: bel tempo, con al più locale transito di nubi medio alte. Sud e Sicilia: bel tempo su tutto il Meridione, con al più aumento della nuvolosità bassa dalla serata sulla campania settentrionale. Temperature: minime in aumento sulle regioni ioniche e sulla Sardegna orientale, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese; massime in aumento sulle regioni ioniche, sulla Sardegna orientale e sulle regioni alpine, in diminuzione sul resto del centro-sud, stazionarie sul resto del Paese. Venti: generalmente deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste, nelle ore centrali della giornata, con rinforzi al Nord, in occasione dei temporali. Mari: da mossi a molto mossi il mare di Sardegna, il Tirreno e lo Ionio; poco mossi i restanti mari.

Sabato 15 agosto: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di addensamenti cumulioformi a ridosso delle aree montuose, accompagnate da rovesci o temporali sparsi, nelle ore centrali della giornata.

Domenica 16 agosto: addensamenti compatti sulle aree alpine, prealpine e sul resto del Piemonte, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Lunedì 17 e martedì 18 agosto: ancora molte nubi compatte su Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi sul Piemonte settentrionale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dalla mattinata di venerdì aumento della nuvolosità medio-alta sulla Sardegna.