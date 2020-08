Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo fino al 1° Settembre: “eccezionale” ondata di maltempo in arrivo

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a martedì 1° settembre 2020.

Domani al Nord addensamenti bassi sulla Liguria, con locali deboli fenomeni; bel tempo sul resto del settentrione, con formazione di nubi cumuliformi sulle regioni centrorientali, nelle ore centrali della giornata, accompagnati da deboli rovesci o temporali sparsi. In serata addensamenti compatti su Alpi e Prealpi centrorientali, accompagnati da deboli rovesci o temporali sparsi; nubi basse sulla Liguria centrorientale e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: addensamenti bassi sull’alta Toscana, in diradamento dal pomeriggio; bel tempo sul resto del Centro. Sud e Sicilia: nubi basse lungo le aree costiere tirreniche peninsulari; bel tempo sul resto del meridione. Temperature: minime in aumento al Nord, su Toscana settentrionale, regioni adriatiche, Basilicata, Calabria ionica, Sicilia tirrenica e Sardegna, in diminuzione lungo le aree costiere di Lazio, Campania e Basilicata tirrenica, stazionarie altrove; massime in aumento su Liguria, Toscana, Umbria, regioni adriatiche centromeridionali, Basilicata, Calabria ionica, Sicilia e Sardegna orientale, in diminuzione in Pianura padana e coste di Lazio e Campania, stazionarie altrove.

Venerdì 28 agosto al Nord cielo molto nuvoloso o coperto sul Nord-Ovest e sulle regioni alpine, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in sensibile intensificazione dal pomeriggio, tendenti dalla sera ad assumere carattere di eccezionalità; cielo in generale velato sul resto del Nord. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Toscana settentrionale, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro. Sud e Sicilia: nubi basse sulle aree costiere peninsulari tirreniche; bel tempo sul resto del meridione. Temperature: minime in diminuzione su aree alpine centroccidentali, aree appenniniche centrosettentrionali e Sardegna orientale, in aumento su resto del Nord, Puglia salentina, Calabria e Sicilia tirreniche, stazionarie altrove; massime in aumento su aree alpine, prealpine, Liguria e Sardegna orientale, in aumento su Pianura padana, regioni ioniche peninsulari, Sicilia tirrenica, Sardegna centroccidentali, stazionarie altrove.

Sabato 29 molte nubi compatte al Nord e sulla Toscana, con rovesci o temporali diffusi e intensi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Domenica 30 cielo molto nuvoloso o coperto al Centro-Nord, con rovesci o temporali diffusi e intensi, in estensione serale anche a Campania, Molise e Puglia garganica; ancora bel tempo sul resto del paese.

Lunedì 31 estesa nuvolosità cumuliforme su tutto il Paese, con rovesci o temporali diffusi, ancora intensi sulle regioni centrali peninsulari, in diradamento dal pomeriggio a partire dalle regioni più occidentali, con in serata cielo sereno.

Nella mattinata di martedì 1° settembre nuovo aumento delle velature spesse su gran parte del settore peninsulare, con i primi deboli fenomeni a ridosso delle aree montuose; ancora cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.