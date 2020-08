Aeronautica Militare, volo d’emergenza per una suora italiana rimpatriata dal Congo

Un velivolo da trasporto Kc-767A del 14° Stormo di Pratica di Mare ha concluso nel pomeriggio di oggi il trasferimento in biocontenimento di una suora italiana dalla Repubblica Democratica del Congo, Paese nel quale svolgeva attività di missionaria. Il trasferimento è stato richiesto alla Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica Militare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a sua volta interpellato dall’Ambasciata d’Italia in Kinshasa. L’opportunità di effettuare il trasporto in biocontenimento della paziente, affetta da difficoltà respiratorie, è emersa a seguito dei coordinamenti intercorsi con le autorità sanitarie dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, presso cui la paziente è stata ricoverata. Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare poco dopo la mezzanotte ed è atterrato a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, alle 7.20, ora italiana. Una volta imbarcata la paziente, il velivolo è poi decollato nuovamente, per giungere all’Aeroporto di Pratica di Mare alle ore 16 circa. Da qui, la donna è stata trasferita tramite un’ambulanza dell’Aeronautica Militare, appositamente attrezzata per trasportare pazienti in biocontenimento.

L’intera operazione è stata condotta da un team dell’Infermeria Principale di Pratica di Mare del Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare, specializzato nei trasporti in biocontenimento. Per l’emergenza coronavirus, il Ministero della Difesa ha messo a disposizione delle Istituzioni personale con mezzi di ultima generazione, utilizzati per molte tipologie di missioni, dalla ricerca e soccorso fino al trasporto e supporto alle operazioni speciali. Tutti i mezzi sono adibiti e abilitati al trasporto in biocontenimento. La forte sinergia tra Pcdm, il Ministero Difesa, Esteri, Salute e ProCiv, continua ininterrottamente dall’inizio dell’emergenza Covid. Di fatto, le Forze Armate hanno messo a disposizione dei cittadini, infrastrutture militari distribuite lungo tutta la penisola, oltre a fornire una quota del proprio personale medico ed infermieristico dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri sui vari ingaggi richiesti.

Inoltre, il Comando Operativo di Vertice Interforze, che controlla e coordina ogni attività militare interforze, monitora la situazione dei militari italiani in tutti le missioni e operazioni nazionali e internazionali, impartendo, a tutela del personale, specifiche misure precauzionali. Le Forze Armate svolgono la propria parte nell’ambito del ”sistema paese” grazie ad una costante gestione dell’emergenza sanitaria in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile ed il Ministero della Salute.