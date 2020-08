Africa, l’Oms: “Libera dalla Polio, eradicato il virus selvaggio”

“Oggi festeggiamo un altro trionfo della salute pubblica: l’eradicazione del poliovirus selvaggio in Africa. Un risultato incredibile e un motivo di celebrazione di cui c’era tanto bisogno”. Con queste parole il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato la certificazione dell’Africa come continente ‘Poliofree’, libero dal poliovirus selvaggio. L’occasione per l’annuncio è stato oggi l’incontro virtuale organizzato fra i ministri della Sanità e i rappresentanti dei Paesi africani per la settantesima sessione del Comitato regionale Oms per l’Africa, organo decisionale dell’Agenzia Onu nella regione. Il Comitato regionale si riunisce una volta l’anno – in tempi di pandemia per la prima volta online e con un programma abbreviato – per discutere di politiche, attività e piani finanziari riguardanti la salute.

“L’infrastruttura costruita e le lezioni apprese attraverso lo sforzo di eradicazione della polio sono strumenti vitali che i paesi” dell’area “devono applicare alle molte altre sfide sanitarie da affrontare e al rafforzamento dei sistemi sanitari per progredire verso l’obiettivo ‘Health For All'”, conclude il Dg dell’Oms.

Due dei tre ceppi del virus della Polioselvaggia sono stati eradicati in tutto il mondo. Ora l’Africa viene dichiarata indenne dall’ultimo ceppo rimasto. A certificarlo un organismo indipendente, la Commissione regionale per la certificazione dell’Africa. Più del 95% della popolazione è stata immunizzata. Nel continente rimane solo la Polio derivata dal vaccino, una forma rara del virus che muta dal vaccino antipolio orale e può diffondersi a comunità ‘sotto-immunizzate’. Secondo quanto riporta la ‘Bbc’ online, l’Oms ha identificato alcuni di questi casi in Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana e Angola.