Airbus costruirà il satellite BADR-8 per Arabsat con payload di comunicazioni ottiche TELEO

Airbus è stato incaricato da Arabsat, uno fra i principali operatori satellitari al mondo, di costruire BADR-8, il proprio satellite per telecomunicazioni di nuova generazione. BADR-8 sostituirà Arabsat espandendone la capacità e il core business presso l’hotspot BADR 26°E.

Il satellite BADR-8 si baserà sull’innovativa piattaforma elettrica di innalzamento dell’orbita Eurostar Neo di Airbus, che darà accesso a una vasta gamma di lanciatori.

BADR-8 includerà anche l’innovativo dimostratore di payload per comunicazioni ottiche TELEO, sviluppato da Airbus. Il payload consentirà di effettuare comunicazioni di collegamento con alimentatore ottico analogico ad altissima capacità e rientra nell’ambito dello sviluppo – da parte di Airbus – di una nuova generazione di tecnologie di comunicazione ottica nello spazio, altamente resistenti ai disturbi, da integrare nei propri futuri prodotti commerciali.

Il lancio del satellite è previsto nel 2023 e il suo sistema di propulsione elettrica gli consentirà di raggiungere l’orbita geostazionaria in quattro-cinque mesi, a seconda del tipo di lanciatore utilizzato. Progettato per rimanere in servizio in orbita per più di 15 anni, il satellite avrà una massa al lancio di circa 4,5 tonnellate e una potenza di 17 kW.

Questo nuovo contratto rafforza la posizione di Airbus Defence and Space in qualità di numero uno al mondo nei satelliti a propulsione elettrica, con tre satelliti completamente elettrici operativi in orbita e 15 ulteriori satelliti per telecomunicazioni completamente elettrici e ad alta capacità in costruzione.