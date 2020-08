Allerta Caldo a Firenze: domani allarme arancione

Scattata nuovamente a Firenze l’allerta per il caldo. Per domani è stato diramato il codice arancione per le temperature elevate: la temperatura massima percepita sarà di 37°. Lo rende noto il Comune. In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono in zone con poco riparo all’ombra, in abitazioni surriscaldate e con scarsa ventilazione. Rischiano di più le persone anziane, specialmente se malate e in solitudine, che possono sviluppare rapidamente disidratazione, subire un aggravamento di patologie croniche (come quelle cardio-respiratorie), o essere vittime di un colpo di calore.