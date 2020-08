Allerta ghiacciaio di Planpincieux, rientra l’allarme: aperta una strada alternativa

Sono rientrati nella norma i parametri di allerta per il ghiacciaio di Planpincieux – relativi al flusso dell’acqua e agli sbalzi termici – e il Comune di Courmayeur ha disposto un progressivo allentamento delle misure di protezione civile. Restano sia la chiusura dell’accesso principale alla vallata sia l’evacuazione di una trentina di abitazioni. Ma dalle 17 è scattata l’apertura della strada alternativa della Montitta per proprietari e affittuari di immobili, per i lavoratori e per chi deve uscire dalla vallata.

Anche se ora tutti i sei parametri di monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux sono in ‘codice verde’ resta una criticità: “sulla base delle evidenze morfologiche e di monitoraggio delle velocità superficiali non si evidenzia tuttavia al momento il frazionamento del dominio da 500 mila metri cubi in porzioni minori”, si legge nell’ultima ordinanza comunale.

“La positività – spiega all’ANSA il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi – sarebbe il frazionamento del blocco da mezzo milione di metri cubi, perché questo porterebbe a rientrare nello scenario più piccolo, da 200 mila metri cubi, e quindi a riaprire la strada comunale e togliere l’evacuazione. Sono molto rapidi i fenomeni e i passaggi”.

Nel pomeriggio di domenica 9 agosto è in programma una riunione tra il primo cittadino e i tecnici. “Al momento sono uscite una quindicina di auto” dalla Val Ferret, spiega Miserocchi. Il transito avviene tramite due cancelli presidiati 24 ore al giorno e senza convogli. Dalle ore 8 di domenica 9 il passaggio sarà consentito anche ad altre categorie: taxi, Ncc, veicoli con guide alpine, accompagnatori della natura, imprese impegnate in lavori, operatori commerciali che trasportano clientela e lavoratori, cacciatori e pescatori con permesso, veicoli diretti agli esercizi pubblici, attivita’ commerciali e sportive.