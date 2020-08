Allerta Meteo, il ciclone si sposta verso Sud: forte maltempo almeno fino a Sabato [MAPPE e DETTAGLI]

Allerta Meteo – Il maltempo che nei giorni scorsi ha flagellato il Nord Italia, ieri si è spostato anche al Sud con la “raffica” di tornado che hanno colpito la Calabria da Praia a Mare a Tropea fino a Rocca Imperiale, dove i fenomeni estremi hanno provocato gravi danni. L’ondata di caldo africano dei giorni scorsi è definitivamente archiviata: il clima è molto fresco in tutt’Italia, basti pensare alle minime di oggi che hanno raggiunto addirittura +12°C a L’Aquila, +15°C a Siena, +16°C a Pescara e Ancona, e adesso in pieno giorno soprattutto sul versante adriatico ma non solo, la colonnina di mercurio si mantiene su valori decisamente bassi, di appena +20°C a San Benedetto del Tronto, +21°C a L’Aquila e Campobasso, +22°C a Vieste, +23°C a Termoli, Pescara, Ancona e Trieste. Forti temporali stanno colpendo il medio/basso Adriatico, tra Molise e Puglia: sono caduti 52mm di pioggia a Vico del Gargano, dove la temperatura è ferma ad appena +15°C in pieno giorno.

Questi fenomeni di maltempo sono provocati da un vero e proprio ciclone che dall’Adriatico sta scivolando verso Sud e continuerà a determinare piogge, temporali e trombe d’aria anche nei prossimi giorni. Nelle mappe del modello Moloch (ISAC-CNR) che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, possiamo notare quali saranno le zone più colpite dal maltempo nelle prossime ore: oggi pomeriggio/sera ancora Abruzzo, Molise e Puglia, ma piogge e temporali si estenderanno anche a Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Domani, Giovedì 6 Agosto, il maltempo continuerà sul Gargano, ma anche nel resto della Puglia, in Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia con temporali anche intensi. Un po’ di instabilità con qualche temporale anche al Nord/Est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temporali pomeridiani anche tra Marche meridionali, Abruzzo e Lazio. Qualche fenomeno di instabilità pomeridiana anche in Sardegna. Al Nord/Ovest, invece, sole pieno e temperature in aumento.

Verso il weekend, il maltempo sarà sempre più limitato al Sud ma continuerà sia Venerdì 7 che Sabato 8 Agosto, in modo particolare nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: