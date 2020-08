Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità “gialla” per temporali, frane e piene

“Nella giornata di martedì 18 agosto, flussi occidentali atlantici determineranno una moderata-forte instabilità sulla nostra regione con temporali organizzati associati a rovesci di pioggia localmente anche intensi. I fenomeni saranno accompagnati da fulminazioni, raffiche di vento e localmente potranno assumere carattere grandinigeno“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per temporali e frane e piene dei corsi minori, valida “dalle 00:00 del 18 agosto 2020 fino alle 00:00 del 19 agosto 2020“.

“Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“.