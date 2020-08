Allerta Meteo Emilia-Romagna: instabilità in aumento, arriva il maltempo

“L’afflusso di correnti più fresche in quota in contrasto con flussi caldo umidi al suolo favorirà l’instaurarsi di condizioni di instabilità che potrebbero determinare fenomeni temporaleschi sparsi. Al momento i fenomeni più intensi sembrano più probabili sul settore occidentale e nella pianura a ridosso del Po. Associati ai temporali, non si escludono locali fenomeni di dissesto idrogeologico e rapidi innalzamenti del reticolo idraulico minore“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per temporali valida “dalle 00:00 del 2 agosto 2020 fino alle 00:00 del 3 agosto 2020“.

“Allerta GIALLA per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“.