Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme di livello 2 per nubifragi e tornado al Centro-Sud: rischio alluvioni lampo

Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo il Centro-Sud dell’Italia con nubifragi e grandine si intensifica oggi e per questo motivo Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 e 2 per il Centro-Sud dell’Italia, Montenegro, Albania, Grecia occidentale e acque marine circostanti principalmente per nubifragi e tornado non supercellulari (trombe marine).

Livello 1 per Grecia orientale, Bulgaria occidentale, Macedonia settentrionale e Serbia meridionale principalmente per nubifragi e in misura minore, grandi di grandi dimensioni.

Livello 1 per parti della Spagna principalmente per forti raffiche di vento.

Tutti gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, sabato 8 agosto.

Un esteso anticiclone di blocco centrato sugli stati baltici influenza la maggior parte dell’Europa con condizioni estive calde e asciutte. Una goccia fredda dei medi livelli crea condizioni relativamente più fredde e più instabili dall’Italia ai Balcani. Sull’Europa occidentale, un flusso sudoccidentale con un’avvezione di aria calda si diffonde dalla Penisola Iberica alle Isole Britanniche e al Mare del Nord, davanti ad una depressione atlantica.

Italia

Sono previsti temporali sparsi in prossimità della goccia fredda. La massa d’aria presenta deboli lapse rates, ma abbondante umidità marina con punti di rugiada a 2 metri spesso tra 18 e 23°C nelle aree costiere, con un CAPE fino a 1000J/Kg o localmente superiore. La maggior parte delle tempeste si verificherà nel pomeriggio sul Centro-Sud dell’Italia, in Albania e Grecia occidentale. Un’efficiente produzione di precipitazioni nell’aria umida e il lento movimento delle tempeste potrebbero favorire alcune pericolose alluvioni lampo. La scarsa organizzazione delle tempeste rende bassi gli altri rischi di forte maltempo. Alcune tempeste possono propagarsi anche alle aree costiere e offshore nelle ore notturne e mattutine. In questo caso, sono possibili alcune trombe marine, soprattutto lungo i fronti della brezza di terra.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi colpirà il Centro-Sud; prestare massima attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: